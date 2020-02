Invitalia, 23 milioni per la piattaforma logistica di Idir a Maddaloni: 39 assunzioni

Realizzare una nuova piattaforma logistica nel Comune di Maddaloni, all’interno dell’agglomerato industriale dell’Interporto Sud Europa, e sviluppare un sistema hardware e software per il coordinamento e l’automazione dei processi logistici. Sono questi, informa una nota, gli obiettivi del Contratto di sviluppo da 23,4 milioni di euro firmato da Invitalia e Idir Logistica, impresa di Casalnuovo di Napoli, attiva nel confezionamento, l’imballo, la pesatura e lo stoccaggio di merci e prodotti. L’impatto occupazionale previsto complessivamente dal progetto e’ pari a 39 nuovi addetti. Invitalia ha stanziato circa 12,5 milioni di agevolazioni: 11,7 per il progetto industriale (4,7 a fondo perduto e 7 come finanziamento agevolato) e oltre 840 mila euro per il progetto di Ricerca&Sviluppo.