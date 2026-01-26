Invitalia accoglie la richiesta delle imprese: Iva ammissibile negli incentivi

L’Iva rientra tra le spese ammissibili negli incentivi Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Il chiarimento ufficiale arriva da Invitalia, che ha aggiornato le Faq recependo una delle principali richieste avanzate da imprese, aspiranti imprenditori e giovani in fase di avvio.

Una precisazione tutt’altro che formale, destinata a incidere in modo concreto sulla sostenibilità dei piani di investimento, in particolare per chi opera o intende operare in regime forfettario, dove l’Iva rappresenta un costo pieno.

Il nodo interpretativo e le segnalazioni dal territorio

Il tema dell’ammissibilità dell’Iva aveva generato incertezze applicative capaci di scoraggiare nuove iniziative imprenditoriali. A sollevare la questione è stata Fedapi – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, che ha raccolto le segnalazioni provenienti sia da aziende già attive sia da aspiranti imprenditori, trasformandole in una richiesta strutturata di chiarimento.

La federazione ha scelto di accompagnare l’azione collettiva invitando anche i singoli a intervenire direttamente, dando vita a un confronto diffuso con l’amministrazione.

Vivone: Le richieste fondate non restano inascoltate

“Abbiamo detto chiaramente ai nostri associati e a chi si stava affacciando all’impresa di chiedere, di scrivere, di segnalare. Quando le richieste sono fondate, motivate e riguardano problemi reali, non restano inascoltate. Questo chiarimento lo dimostra”, afferma Pietro Vivone, presidente nazionale di Fedapi.

Cosa cambia con la nuova Faq

Il chiarimento è contenuto nella Faq n. 6, sezione spese e agevolazioni. Il principio introdotto è netto: l’Iva è ammissibile ogni volta che non sia recuperabile secondo la normativa nazionale. Una formulazione che introduce certezza operativa e consente di costruire piani di investimento e rendicontazioni coerenti con i costi effettivamente sostenuti.

Secondo Fedapi, il passaggio rappresenta un esempio concreto di interlocuzione efficace tra territorio e amministrazione, nata da esigenze reali e tradotta in un atto ufficiale.

Applicazione uniforme e prossimi passi

“Invitalia ha dimostrato attenzione e capacità di ascolto. Ora il passo successivo è garantire che questo principio trovi applicazione uniforme nelle fasi di istruttoria e rendicontazione. Il nostro impegno continuerà in questa direzione”, conclude Vivone.