Invitalia, bando da 900 mila euro per il restauro delle fortificazioni di Pompei

È online la gara per l’affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei, che si sviluppa tra porta Vesuvio e porta Ercolano.

La gara, del valore di 900 mila euro, è curata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L’intervento prevede la realizzazione di opere di consolidamento e restauro del tratto delle fortificazioni di Pompei che va dalla torre X alla torre XI (di Mercurio), margine settentrionale della Regio VI. Saranno inoltre realizzati i lavori per ripristinare l’accessibilità alle torri attraverso la messa a punto di un percorso di visita in sicurezza.

Grazie ai lavori di restauro, i visitatori potranno accedere al tratto di fortificazioni e alle torri e avranno la possibilità di ammirare la struttura urbana di Pompei e, soprattutto, il contesto paesaggistico in cui si colloca, tra il Vesuvio, i monti Lattari e il golfo di Napoli.

La fortificazione, con le torri X e XI, sono un raro esempio della costruzione e dell’articolazione spaziale delle strutture difensive sannitiche, risalenti al periodo tra la fine del II secolo e inizio del I a.C.

Le offerte devono pervenire a Invitalia entro il 16 giugno 2020. Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma gare e appalti di Invitalia.