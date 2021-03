Invitalia e Reggia di Caserta: Così la cultura può diventare impresa. Dibattito in rete mercoledì 10 marzo

La Reggia di Caserta come attrattore culturale e turistico che influisce sullo sviluppo economico del territorio; e le imprese sociali e innovative come leva per il corretto sviluppo degli asset culturali del territorio, come la Reggia di Caserta: da questi punti di partenza nasce l’evento digitale “La cultura diventa impresa. La tua”, organizzato il 10 marzo alle 16 da Invitalia in collaborazione con la Reggia di Caserta. Obiettivo, rispondere anche a interrogativi come: quanto l’innovazione e la sostenibilità pesano sullo sviluppo economico e imprenditoriale delle filiera culturale? E quali sono, infine gli strumenti di Invitalia, a sostegno delle imprese culturali, innovative, sociali?

Cuore dell’evento saranno anche le testimonianze e le storie di chi è già riuscito a mettersi in proprio, creando startup, imprese sociali e culturali per portare avanti progetti di impresa sfidanti e innovativi.

I responsabili di Invitalia racconteranno alcune misure agevolative che l’Agenzia nazionale gestisce nell’ambito della creazione e dello sviluppo d’impresa: Cultura Crea, Smart&Start Italia, Nuove Imprese a Tasso Zero e Italia Economia Sociale.

La Reggia di Caserta illustrerà le progettualità in chiave ecosostenibile in atto e da realizzare. L’Istituto museale ha avviato infatti un percorso di promozione dello sviluppo territoriale e di valorizzazione dei servizi museali in un’ottica di partnership con imprese e professionisti.

Parteciperanno, tra gli altri, Tiziana Maffei, Direttore generale della Reggia di Caserta, ed Ernesto Somma, Responsabile Incentivi e Innovazione, Invitalia.

Consulta il programma

Iscriviti per partecipare