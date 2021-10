Invitalia, Fondo Imprese in Difficoltà: dotazione di 400 milioni di euro

Si è tenuto lunedì 4 ottobre il webinar di Invitalia sul “Fondo Grandi Imprese in Difficoltà”, l’incentivo rivolto alle grandi imprese che si trovano in crisi temporanea a seguito dell’emergenza Covid-19. Promosso dal Ministero dello Sviluppo economico e gestito da Invitalia, il Fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro per il 2021. L’obiettivo del Mise è sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese con: un numero di dipendenti pari o superiore a 250, che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni, che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Le agevolazioni sono concesse da Invitalia sotto forma di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni, la cui concessione è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa per tutelare l’occupazione.

Si possono presentare le domande fino al 2 novembre 2021 (salvo chiusura anticipata dello sportello per avvenuto esaurimento fondi).