Invitalia, fondo per la gastronomia e l’agroalimentare, dal 12 marzo via alle domande sulla piattaforma online

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande relative al “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, gestita da Invitalia, sarà nuovamente operativa a partire dal 12 marzo 2024 alle ore 10.00, fino al 13 maggio alle ore 12.00.Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione della piattaforma. Al momento della sospensione, solo poche domande erano state finalizzate. Pertanto, le risorse finanziarie stanziate dalla misura sono ancora disponibili.