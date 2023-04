Invitalia, Padiglione Italia “Expo 2025”: scadenza prorogata al 15 maggio

Il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka ed Invitalia, raccogliendo alcune richieste in tal senso pervenute dagli operatori economici interessati, nonché gli auspici formulati dagli Organizzatori di Expo 2025 Osaka anche in considerazione di una auspicata evoluzione positiva del contesto degli approvvigionamenti di materiale, hanno prorogato il termine per il ricevimento delle offerte della procedura per la Progettazione e Costruzione del Padiglione Italia al 15 maggio 2023, ore 15.00. I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 5 maggio 2023, esclusivamente mediante la Piattaforma telematica, nell’apposita area ‘Messaggi’. Le offerte verranno aperte il 15 maggio 2023, ore 15.30. Restano ferme tutte le altre parti del bando di gara, reperibile al seguente link: https://ingate.invitalia.it/ esop/guest/go/opportunity/ detail?opportunityId=9390. L’iniziativa mira a garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura, evitando nello stesso tempo ogni ricaduta che ne possa compromettere l’ordinato espletamento.