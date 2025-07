Invitalia, sul mercato un Social Bond da 350 milioni di euro

Invitalia, società pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha lanciato con successo un nuovo Social Bond da 350 milioni di euro, con durata quinquennale. Il prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, è riservato esclusivamente a investitori istituzionali e professionali. L’operazione ha riscosso un forte interesse sul mercato, registrando richieste per oltre 1,4 miliardi di euro, più di quattro volte l’offerta.

Il bond è stato collocato a un prezzo di emissione pari al 99,636 per cento del valore nominale e offre una cedola annua del 3,125 per cento.

“Invitalia è per sua natura impegnata nell’attuazione di politiche pubbliche orientate alla crescita economica e sociale del Paese, promuovendo modelli sostenibili” – ha dichiarato l’Amministratore delegato Bernardo Mattarella. “Il successo di questo Social Bond conferma il valore del nostro operato a favore della coesione territoriale, dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile. Lavoriamo per creare occupazione di qualità, sostenere l’autoimprenditorialità – in particolare femminile – rilanciare aree in crisi industriale e valorizzare le competenze locali.”

Mattarella ha aggiunto che il Social Bond rappresenta molto più di una semplice operazione finanziaria: è un segnale della solidità reputazionale raggiunta da Invitalia e di un approccio integrato alla sostenibilità, capace di generare benefici sia economici sia sociali, contribuendo alla riduzione delle disuguaglianze.