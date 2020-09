Invitalia, una piattaforma online per monitorare il cantiere ex Eternit a Bagnoli

Consentire a tutti di verificare in tempo reale la sicurezza del cantiere e delle zone urbane limitrofe al cantiere ex Eternit di Bagnoli: è questo l’obiettivo della piattaforma, dedicata all’attività di monitoraggio dell’area, pubblicata oggi da Invitalia. Grazie a questo nuovo strumento, tutti gli abitanti della zona potranno approfondire le fasi e le modalità operative del monitoraggio delle fibre aerodisperse sull’area ex Eternit.

Navigando nella nuova sezione è possibile infatti scoprire dove sono collocate le centraline di rilevamento, seguire le fasi del monitoraggio, capire come avviene l’analisi delle fibre aerodisperse e soprattutto conoscere le misure necessarie a prevenirne o eliminarne l’eventuale propagazione nel caso in cui vengano superate le soglie di sicurezza.

L’area di cantiere è infatti controllata grazie a tre centraline, una fissa (INT3) e due mobili, la cui posizione varia in funzione dell’andamento dei lavori. Le aree urbane esterne al cantiere stesso, invece, sono monitorate attraverso quattro centraline fisse.

I campioni vengono costantemente estratti dalle centraline di rilevamento, analizzati in laboratorio e successivamente pubblicati. L’attività di monitoraggio è partita con l’avvio del cantiere per il completamento della bonifica dell’area. I lavori consistono principalmente nella rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel sottosuolo e, contestualmente, nella rimozione di porzioni di terreno contaminati anche da altri inquinanti (metalli pesanti, inquinanti organici).