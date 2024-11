Inzaghi “Napoli forte, ci vorrà una delle migliori Inter”

APPAINO GENTILE (ITALPRESS) – “Domani sarà una partita bellissima, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato. Conte ha dato un’ottima organizzazione alla squadra che è molto forte e ha tanta qualità, ci vorrà una delle migliori Inter per fare il massimo davanti al nostro pubblico”. Simone Inzaghi presenta così, ai microfoni di Inter Tv, il big match di domani sera al Meazza fra i nerazzurri e il Napoli capolista. “Ci stiamo preparando per fare una grande gara, cercando di recuperare energie fisiche e mentali, adesso ci manca l’ultimo sforzo domani con il Napoli – aggiunge il tecnico piacentino – Abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni in queste gare perchè abbiamo perso qualche giocatore ma c’è grande fiducia”. In caso di successo, l’Inter si prenderebbe la vetta anche se “parlare di classifica è presto, mancano tante gare ma sappiamo che questo match è importante per il nostro cammino ed è la nostra ultima gara prima della sosta, vogliamo chiudere bene sapendo di avere di fronte una squadra fortissima”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).