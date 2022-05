Io, lei e le altre: per “Il Venerdì è Donna” incontro con la scrittrice libanese Jana Fawwaz el-Hassan

Secondo appuntamento del Venerdì è Donna la rassegna di incontri dedicata alle donne e alla letteratura araba, organizzata dal Pio Monte della Misericordia e MReditori. Venerdì 20 maggio alle ore 17 al Pio Monte della Misericordia sarà presentato il libro Io, lei e le altre della scrittrice libanese Jana Fawwaz el-Hassan. All’incontro parteciperanno: la scrittrice libanese Nada Skaff, Antonino d’Esposito, direttore editoriale di MReditori, Giovanna Ragusa editore e Maurizio Burale, responsabile eventi culturali del Pio Monte della Misericordia.

Nel romanzo Io, lei e le altre la protagonista, Sahar racconta della sua vita, dall’infanzia ai trent’anni, fatta di continui soprusi perpetrati dagli uomini e dalla società. Per sopravvivere alla realtà contingente, Sahar crea un mondo parallelo in cui lei si moltiplica in tante diverse personalità, ‘le altre’ del titolo, che le daranno la forza di reagire e provare a riprendersi la propria esistenza.

La rassegna Il Venerdì è Donna presenta i titoli della nuova collana Nisa’ che in arabo significa ‘donne’, una collana tutta al femminile che, unica nel suo genere all’interno del panorama editoriale italiano, vuole sfatare i tabù e i falsi miti sulla donna araba attraverso le parole di quelle stesse protagoniste: un atto di svelamento, una presa di coscienza per dare eco alle voci femminili che ci giungono dall’altra sponda del Mediterraneo.

I prossimi appuntamenti saranno dedicati ai libri: Fatma della saudita Raja Alem (venerdì 3 giugno), Leggende e foglioline di henné della scrittrice yemenita Arwa Othman (venerdì 30 settembre).

MReditori nasce ad Aversa nel 2014 nel difficile contesto della Terra dei Fuochi dove ha voluto creare una realtà culturale in grado di dare voce agli scrittori e alle scrittrici del territorio. L’esperienza editoriale ha poi assunto un carattere più ampio e internazionale nel 2019 quando è nata la prima collana di traduzione di letteratura araba con l’intento di aprire nuovi orizzonti narrativi e dare nuove opportunità di conoscenza.

La rassegna Il Venerdì è Donna è promossa dal Pio Monte della Misericordia che ospita gli incontri nello storico palazzo di via dei Tribunali per offrire un’occasione di riflessione alla nostra città, che storicamente ha sempre intessuto forti legami col resto delle culture mediterranee.

Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.