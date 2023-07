Io Sono Cultura, XIII rapporto di Symbola e Unioncamere

Il 26 luglio alle ore 11:30 a Roma, presso la Sede di Unioncamere in Piazza Sallustio 21, si terrà la presentazione del XIII rapporto “Io Sono Cultura”, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere, in collaborazione con ICS Istituto per il Credito Sportivo e il Ministero della Cultura e la partnership con il Centro Studi Tagliacarne e la Fondazione Fitzcarraldo. La ricerca racconta i cambiamenti e l’evoluzione della filiera culturale e creativa in Italia e il suo apporto nelle grandi trasformazioni del Paese. A partecipare all’incontro Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Giuseppe Tripoli, Segretario generale Unioncamere; Manuela Rafaiani, Giornalista; Andrea Prete, Presidente Unioncamere; Antonella Baldino, Presidente Istituto per il Credito Sportivo; Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura. Clicca qui per registrarti e saperne di più.