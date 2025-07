“Io sono Leonor Fini”: il talento eclettico di un’artista enigmatica

Si è chiusa ieri, 20 luglio, al Palazzo Reale di Milano la mostra “Io sono Leonor Fini” curata da Tere Arcq e Carlos Martín. La celebre artista italo-argentina ha segnato l’arte del Novecento attraverso il suo particolare universo immaginifico: anticonformista, libera, emancipata si è distinta per il suo pensiero audace e ribelle. Un’anarchica nel mondo dell’arte e nella vita, svincolata dalle convenzioni sociali e da preconcetti. Versatile ed eclettica, non amava collocarsi in una sola corrente espressiva anche se tuttavia è nell’estetica surrealista che ha avuto l’opportunità di esprimere la sua creatività ed il suo mondo interiore. Non solo pittrice ma anche illustratrice per libri, decoratrice di mobili, disegnatrice di scena e di costumi per il cinema ed il teatro e di oggetti come per la creazione della bottiglia del profumo della Maison Schiaparelli. Una trasformista, le piaceva sperimentare su sé stessa cambiando tanti stili e vivendo tante vite. La mostra indaga temi importanti della società ancora molto attuali come la riflessione sull’identità di genere, fluidità, femminilità e mascolinità, la questione dell’appartenenza e dei modelli familiari. Protagonista di molte sue opere è la figura della sfinge egizia, accolta nel subconscio dell’artista, dal corpo leonino e con la testa di donna simbolo di guardiana della vita potente ed eterna; essa rappresenta «l’altro sé» nell’interiorità di Leonor in quanto animale ibrido a metà tra il femminile e la forza virile. Nella prima sala vi sono opere degli anni Trenta che raccontano il periodo parigino dell’enigmatica artista. Nelle successive sale si accede al nucleo essenziale delle sue opere, abitate soprattutto da figure femminili seducenti e misteriose ma al tempo stesso guerriere, alchimiste, divinità, chimere, streghe. Un mondo figurativo ove la matriarcalità prevale dando potere alle donne nelle sue rappresentazioni attraverso le quali rivela il suo «io» più nascosto. Leonor, infatti, rappresenta ed esprime con le sue creazioni modelli alternativi di eros e famiglia prediligendo relazioni ambigue con uomini dalla sessualità indefinita. Testimonianza di questa tendenza è la sua produzione artistica ove il corpo maschile diviene oggetto dello sguardo desiderante femminile. Inconscio, metamorfosi, sogni, morte e amore sono tematiche esplorate dall’artista gotica in opere come, Il confine del mondo 1948, L’angelo dell’anatomia 1949, Mefisto 1960, Sottovoce 1976, L’alcova,1941, Narciso Impareggiabile 1971, Ritratto di Nico, 1942, L’uomo con i gufi, 1945. Un universo creativo ove rituali, cerimonie e metamorfosi dell’archetipo femminile vengono rappresentati sulle tele raccontando morti, resurrezioni e rinnovamento come ne La guardiana delle fenici 1954, Stryges Amaouri 1947, La cerimonia 1960, Le streghe 1959.

Leonor Fini si è distinta tra le più visionarie, rivoluzionarie, magnetiche ed anticonvenzionali artiste del Novecento portando alla luce nelle sue opere tematiche spesso oscurate e scomode. Ascoltando il suo inconscio esplora l’irrazionalità utilizzando il disegno libero, portando in superficie il flusso spontaneo dei suoi pensieri domandandosi più volte come le sue rappresentazioni si siano formate sulla tela, affermando: «Vorrei sapere; che nulla sfuggisse alla comprensione, che tutto venisse alla luce, che tutto fosse formulato in ogni possibile maniera, in breve padroneggiato. Ma non è possibile e se cerchiamo di trovare una spiegazione, non sappiamo da dove venga e se non sia un’illusione, un’ingannevole genialità, un’insidia. Sono una pittrice. Quando mi chiedono come faccia, rispondo: “Io sono”».