Io speriamo che me la cavo. Mai così precaria la condizione del magistrato onorario

di Nico Dente Gattola*

Io speriamo che me la cavo. Recitava così il titolo di un fortunato libro e poi di un film con Paolo Villaggio di qualche anno fa, che a ben vedere rende l’idea della condizione attuale della Magistratura Onoraria Italiana, quanto mai precaria in questo momento.

La riforma Cartabia, era stata accolta da alcuni con sensazioni positive , perché tra l’altro aveva consentito la permanenza in servizio fino a 70 anni con la possibilità di optare per l’esclusività o per il part time.

Ma è altrettanto vero che le perplessità già in partenza erano tante e se possibile in questo periodo sono anche aumentate.

Tutti abbiamo chiaro che senza la procedura per infrazione sarebbe entrata in vigore la riforma” Orlando “ senza correttivi, ma è altrettanto evidente che la “ Cartabia” in numerosi punti sia da modificare .

Tanto per cominciare la retribuzione mensile è stata a lungo avvolta da una coltre di mistero ,con colleghi che hanno dovuto fare quella che per tanti era la “ classica scelta di vita”( cancellarsi come avvocati per esempio) , praticamente al buio, perché ancora non si conosceva l’effettivo ammontare dello stipendio.

Senza contare le difficoltà materiali di provvedere all’erogazione delle somme da corrispondere e che hanno portato ad un blocco dei primi pagamenti.

Nei mesi si è sperato in un chiarimento ma invano , tanto e vero che alla fine nell’attesa di trovare una soluzione definitiva ( ai posteri l’ardua sentenza..) è stato deciso di corrispondere degli acconti in attesa di una definizione .

Per non parlare dell’aspetto previdenziale per il quale non è previsto assolutamente nulla ; grave perché stiamo parlano di soggetti che hanno dedicato la fase migliore della propria vita professionale allo stato e rischiano di trovarsi in vecchiaia , privi di qualsiasi sostegno.

Per il passato si diceva che , la stragrande maggioranza aveva già un lavoro o svolgeva la professione di avvocato e del resto si trattava di una funzione onoraria , oltretutto a tempo .

Ora con la riforma , volente o nolente la situazione è cambiata, alla luce delle opzioni previste, perché se per coloro che scelgono il rapporto non esclusivo, problemi non ci dovrebbero essere o meglio si dovrebbe riuscire ad arrivare ad una soluzione , per chi esercita l’opzione dell’esclusività è quanto mai notte fonda .

Qualcuno a torto, può dire che si tratta di una libera scelta e che non vi è alcun ingresso nel mondo della pubblica amministrazione e che insomma i M.O. non sono dei pubblici dipendenti, perché la prova valutativa non ha comportato l’ingresso nel pubblico impiego.

A torto e con pregiudizio e superficialità , aggiungiamo, perché nessuno ha mai chiesto tutto ciò ma semplicemente, il riconoscimento dei diritti , connessi all’attività svolta e all’impegno che viene richiesto.

Tanto più che negli anni , è stato fatto un massiccio uso delle toghe onorarie ,per porre rimedio ai guasti della giustizia.

Piaccia o meno , la situazione attuale è conseguenza di una riforma nata male , scritta in fretta e furia a costo anche di tralasciare aspetti della precedente normativa “ la Orlando” , che pure necessitavano un cambiamento.

Non si è in alcun modo intervenuto o forse non si è voluto intervenire sul disciplinare, con la conseguenza che ancora una toga onoraria corre il rischio a fronte di un errore per quanto non grave di trovarsi fuori della Magistratura Onoraria.

Questo perché non sono previste sanzioni intermedie come la censura e soprattutto per chi ha optato per l’esclusività , questa può essere una conseguenza devastante per la propria vita lavorativa .

Ancora non è prevista alcuna possibilità di trasferimento e la cosa lascia alquanto perplessi.

Perché tutto ciò ? come già ribadito più volte sicuramente si teme , sbagliando che i giudici onorari , vogliano equipararsi ai magistrati professionali.

Chi scrive forse per motivi familiari , mio padre è stato un magistrato togato, ha ben chiara la differenza tra le due figure ma in verità è tutta la categoria a non avere velleità di questo tipo.

E dire che invece , sarebbe stato opportuno in via preliminare , porre mano alla questione dello status del magistrato onorario.

Per la verità ci sarebbe stato tutto il tempo per pensare ai necessari correttivi della riforma e a poco vale addurre come giustificazione il cambio di governo, perché il dossier è sul tavolo di ogni esecutivo e per altro i tecnici al ministero assicurano la dovuta continuità.

Senza contare il fatto che questa normativa, è destinata a creare guasti anche all’intero sistema giudiziario italiano, pregiudicando la domanda di giustizia dei cittadini.

Infatti coloro che sceglieranno l’opzione del part time , dovranno fare una sola udienza rispetto ai colleghi che al contrario opteranno per un rapporto a tempo pieno ed è una scelta perfettamente legittima ,prevista dalla riforma, voluta insomma da chi l’ha redatta.

Ora non ci vuole la sfera di cristallo per prevedere che vi sarà un rallentamento della macchina giudiziaria con dilatazione ulteriore dei tempi di definizione delle controversie e tutto questo quando l’Unione Europea , ci chiede al contrario di ridurre i tempi.

Del resto è evidente che con una sola udienza a settimana vi sarà minore possibilità di definire fascicoli, con inevitabili ricadute anche in tema di PNRR , visto che la riforma della giustizia è uno degli aspetti su cui si punta maggiormente per migliorare la competitività del nostro paese.

Senza scendere in valutazioni circa la predilezione del Ministero per una delle opzioni , anche questa è una questione , le cui ricadute pratiche, andavano messe in conto.

Del resto alla luce della norma, ogni magistrato onorario ha tutto il diritto di scegliere l’opzione che riterrà più adatta e non può essergli richiesto un impegno maggiore di quello previsto nella riforma.

Ecco perché è quanto mai necessario , procedere anche con decretazione d’urgenza ad una modifica della normativa attualmente in essere che rischia altrimenti di provocare dei guasti irrimediabili per il sistema e per l’intero paese.

Non è più possibile , nemmeno volendo, avere la botte piena e la moglie ubriaca, nel senso che non si potrà più chiedere a persone che per sopravvivere devono svolgere anche altre attività lavorative, di continuare ad assicurare lo stesso impegno nello scrivere sentenze.

A questo punto la domanda sorte spontanea : perché quando si parla di Magistratura Onoraria , nonostante tutto , l’orizzonte appare sempre fosco e si permane in uno stato di perenne incertezza?

La risposta è semplice : chi di dovere continua ad avere una percezione della categoria come una sorta di “doppiolavoristi” che si dedicano ad amministrare la giustizia per puro hobby .

Eppure per quanto paradossale possa essere , si continua a fare massiccio ricorso alla magistratura onoraria, con nuovi ingressi che inutile dirlo saranno ancor più precari.

Ora sarebbe in primo luogo necessario un piccolo esame di coscienza da parte del legislatore, poiché è di tutta evidenza che gli organici delle toghe professionali , non potranno mai essere portati a pieno regime, in primo luogo per motivi di costi.

Ragion per cui è gioco forza, ricorrere agli onorari , ma è altrettanto evidente che non è possibile abbandonare al proprio destino dei soggetti che comunque sono chiamati ad amministrare la giustizia ; ne tanto meno si può pensare che una funzione così delicata, sia soggetta ad un precariato così estremo.

E’ il momento che lo stato prenda atto che nella giustizia, la magistratura onoraria ha un ruolo ineliminabile, che al contrario non va svilito ma valorizzato , superando quelli che appaiono, solo pregiudizi del tutti privi di fondamento.

Nessuno contesta che si diventi giudice togato tramite concorso ma è altrettanto chiaro che la magistratura onoraria debba avere finalmente una regolamentazione adeguata, soprattutto quando il sistema giustizia ha dimostrato di non potersi privare del suo apporto.

Una retribuzione adeguata, una previdenza degna di questo nome, diritti e garanzie minime , non significano equiparazione ai magistrati professionali , ma solo il riconoscimento dell’impegno richiesto.

L’esecutivo Meloni è perciò chiamato ad un compito non semplice , che impone di dare in primo luogo delle risposte a dei servitori dello stato e di correggere una riforma nei fatti inattuabile e che si è dimostrata lesiva dei diritti e delle prerogative dei cittadini.

I magistrati onorari italiani non devono sperare di cavarsela ma devono svolgere con piena dignità il proprio ruolo!

*Magistrato Onorario Tribunale di Torre Annunziata