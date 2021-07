IoLogo, portale nazionale reclutamento: concorso per creativi under 30

C’è tempo fino al 7 luglio per partecipare a #IoLogo, il concorso di idee lanciato dal Dipartimento della Funzione pubblica, diretto ai creativi under 30 per la realizzazione di un logo originale, che rappresenti e renda immediatamente riconoscibile il Portale nazionale del reclutamento, lo spazio virtuale in cui si incontreranno domanda e offerta di lavoro pubblico, che sara’ realizzato nei prossimi mesi. Il concorso si rivolge a studenti, laureati e diplomati nelle discipline di Grafica pubblicitaria, Design e Arti che, alla data di scadenza del bando, non abbiano compiuto i 30 anni. Il logo sarà usato in locandine, manifesti e produzioni multimediali.