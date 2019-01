Lorenzo Burdo, direttore generale dell’Ipe, parla del futuro dell’Isitituto. “Entro il 2020 – afferma – potremo aumentare notevolmente le attività della scuola. Nel collegio ristrutturato di via Crispi sarà possibile opsitare 50 studenti provenienti da tutto il mondo, mentre nelle nuove aule saremo in grado di organizzare corsi per 500 neolaureati, con la speranza di inserirli nel più breve tempo possibile nel mondo del lavoro”.