iPins®, una spilla per Giffoni 50. Giordano: Col festival condividiamo le idee su cinema, innovazione e giovani

Rappresentano un’idea, sono collezionabili e indossarne una significa scegliere da che parte stare. Le spillette iPins caratterizzeranno le giornate di Giffoni Film Festival 2020 che quest’anno festeggia 50 anni. Tutti i Giffoner avranno una spilla in latta, tonda, da appuntare alle proprie t-shirt, mentre ai Juros (giurati) sarà consegnata quella con la forma del logo dei 50 anni (realizzata in fusione e colorata in smalti).

iPins.it nasce nel 2006, da un’idea made in Lettere, in provincia di Napoli, “internet Pin store”: subito dopo con marchio iPins®.”E’ una grandissima opportunità ed un vero piacere essere a Giffoni come sponsor tecnico. – dice Adriano Giordano, amministratore iPins – Con questa storica manifestazione cinematografica condividiamo le stesse idee basate su innovazione, cinema e giovani”.

iPins è un’azienda specializzata nella produzione di spillette, realizzabili in forme, dimensioni e materiali diversi a seconda del progetto. L’intento è quello di far affermare il concetto di “spilletta”, spesso erroneamente individuato come un accessorio di poco conto.

Per iPins le spillette sono un “must have”. Graziose e cariche di forte impatto visivo, sono il perfetto mezzo di promozione.

Quest’anno Giffoni rimodula, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, la propria formula dividendo la manifestazione in 4 momenti, da agosto a dicembre. Nella prima parte, dal 18 al 22 e nella seconda dal 24 al 29 agosto, iPins sarà presente con un proprio stand dove sarà possibile trovare la spilla di Giffoni 50, realizzata in fusione, colorata in smalti, (dimensioni 35 mm, costo 5 euro), oltre ad altri prodotti iPins Giffoni50 come elastici per capelli, specchietti, magneti e altro.

La novità assoluta di iPins per coinvolgere tutti i Giffoner è “faccia da iPins”, il contest che iPins lancerà a Giffoni quest’anno. Scatta una foto e tagga @ipins.it, crea un post dal tuo account di Instagram e aggiungi l’hashtag #ipinsamoilmondo. Il tema è “il mio mondo a Giffoni”. I 5 scatti più rappresentativi verranno selezionati e pubblicati sull’account instagram @ipins.it. Vincerà la foto con più like e commenti. Il vincitore avrà l’opportunità di realizzare spille della propria faccia, trasformata in bozzetto cartoon da un artista. Una vera e propria spilla in fusione e colorata a smalti da iPins®.