Ipotesi Floro Flores a Bagnoli, arriva l’investitura di Spadafora

“La figura di Francesco Floro Flores, proposta al presidente Conte per il ruolo di commissario a Bagnoli, è certamente valida e di alto profilo professionale e imprenditoriale. Colmata, bonifica e rigenerazione sono gli obiettivi già fissati e sui quali si dovrà adoperare il commissario, in continuità con il lavoro svolto fino ad ora. Per Bagnoli la rinascita non è mai stata così vicina: è una grande occasione per restituire alla città di Napoli l’area ex Italsider”. Lo afferma Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in quota M5S.