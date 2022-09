Ippica, Agnano: lunedì 26 settembre la presentazione del 73° Gran Premio Lotteria Edilsivisa

Lunedì 26 settembre alle 11,30 nel circolo sportivo Tennis Club Napoli (viale Dorhn), si svolge la conferenza stampa di presentazione del “73^ Gran Premio Lotteria Edilsivisa” (gruppo 1, € 768.900 in tre batterie, finale e consolazione), corsa internazionale di trotto in programma domenica 2 ottobre all’ippodromo di Agnano, con il patrocinio di Mipaaf Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Campania, Ept, Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli, in favore di SHRO Sbarro Health Research Organization per la ricerca scientifica.

Diretta streaming su facebook @ippodromoagnano e sorteggio dei numeri che determinano l’ordine di partenza dei 24 cavalli e delle 3 batterie del gran premio.

Intervengono Pier Luigi D’Angelo e Luca D’Angelo, amministratori Ippodromi Partenopei, Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, Antonio Giordano, ricercatore e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine e Center for Biotechnology della Temple University di Philadelphia. Partecipano Riccardo Villari, presidente Tennis Club Napoli e Federico Grassi, presidente GeVi Napoli Basket, per il gemellaggio tra le tre società sportive con un biglietto unico per i tre grandi eventi d’autunno a Napoli: “Gran Premio Lotteria” (02/10), “Tennis Napoli Cup-Atp250” (17-23/10) e “GeVi Napoli-Virtus Bologna” o “GeVi Napoli-Pallacanestro Reggiana (02/10 serale – 16/10).

Di seguito i 24 cavalli invitati, mentre venerdì 23 settembre saranno resi noti i cavalli confermati suddivisi in 3 batterie di 8 cavalli ciascuna:

ACHILLE BLV, ALWAYS EK, ATIK DL, BENGURION JET, BIRBA CAF, BLEFF DIPA, BONNEVILLE GIFONT, CHIEF ORLANDO -N-, CLICK BAIT -US-, COKSTILE -N-, DELIA DU POMMEREUX F, DORGOS DE GUEZ -F-, FEYDEAU SEVEN -F-,GENERAAL BIANCO -NL-, GLOBAL TRUSTWORTHY S, MILLIONDOLLARRHYME S, USAIN TOLL -S-, VAPRIO,VERNISSAGE GRIF, VINCERO’ GAR, VISCARDA JET, VIVID WISE AS,ZACON GIO, ZORRO WIND,

Riserve in ordine di subentro: ZINKO TOP, SYNERGY -US-, ZEPPELIN KYU BAR, AURA, BOSTON LUIS, UNA BELLA GAR, TOSCARELLA, ADAMO DIPA, BANDERAS BI, ZADIG DEL RONCO, BALBOA LUX