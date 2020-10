Ippodromi Partenopei, D’Angelo traccia il bilancio del Lotteria di Agnano. Successo oltre le attese

“È stata un’edizione del gran premio Lotteria memorabile e poco prevedibile come nelle attese, perché tanti i campioni in campo, tanti i motivi e i retroscena di una delle più belle edizioni di sempre. A parte il vincitore Zacon Gio in binomio con Telethon, i complimenti vanno a tutti gli impeccabili partecipanti. Siamo fieri di ciò, e ringraziamo con sincera gratitudine tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Un pensiero doveroso a quanti stanno vivendo un momento difficile e di sofferenza e alle loro famiglie. Noi continuiamo a lavorare per garantire un futuro a quanti hanno a cuore l’ippica e traggono motivo di sostentamento dalle loro attività nel settore”. E’ quanto dichiara Pier Luigi D’Angelo, presidente di Ippodromi Partenopei, che si appresta ad archiviare la 71esima edizione della corsa di Agnano. 980 le presenze in tribuna, con 820 ingressi venduti e 160 accrediti tra operatori ippici ed autorità, nel rispetto delle 1.000 unità consentite dalle vigenti norme anti-covid per gli impianti sportivi all’aperto. Il vincitore del Lotteria Zacon Gio (1.10.5), il cavallo napoletano della famiglia Franco, guidato da Roberto Vecchione e allenato da Holger Ehlert, vincitore del’International Trot di New York, ha battuto il francese Face Time Bourbon secondo classificato, e Vivid Wise As terzo, ovvero il vincitore del prix d’Amérique ed il primatista della pista di Agnano (1.10.4), entrambi cavalli della scuderia campana Bivans di Antonio Somma.

A Telethon e alla ricerca scientifica va una quota parte delle somme vinte al Lotteria da Zacon Gio (finale e batteria), essendo il cavallo testimonial della fondazione per l’anno 2020. Nelle tre batterie del gran premio rispettato il pronostico con la vittoria di Face Time Bourbon (1.11.8 Bjorn Goop), Vernissage Grif per i colori del napoletano di Gennaro Riccio (1.11.7 Alessandro Gocciadoro) e Zacon Gio (1.10.6 Roberto Vecchione). In premiazione i trofei d’onore con il Maschio Angioino e i premi offerti dagli sponsor Edilsivisa, Equos e Argenio.