Ippolito Design, party di Natale per la presentazione del nuovo studio di progettazione

Design, stile, bellezza, funzionalità, evoluzione: sono tante le parole d’ordine della serata-evento organizzata da Ippolito design nello studio di progettazione di via Partenope, sul Lungomare di Napoli, per la presentazione del progetto “Rinnovare casa design”. Ad accogliere i circa 200 ospiti intervenuti, il padrone di casa Giosuè Ippolito, titolare dello studio, insieme con la moglie Clelia. Tra sushi e bollicine, l’estrazione premio di due poltrone design e numerosi doni e gadget, l’intrattenimento musicale è stato curato dalla dj Aras.

Ippolito Design Studio nasce dalla passione per l’architettura, l’interior e il design su misura. Dal 2016 accompagna privati, architetti e aziende nella realizzazione di spazi unici, funzionali e ricchi di personalità. La sua storia imprenditoriale nasce già negli anni ‘70 con il nome di Arredamenti Gennaro Ippolito, su iniziativa di quest’ultimo e con sedi a Fuorigrotta e Pozzuoli. Il figlio Giosuè trasforma negli anni l’impresa di arredamento in uno studio di progettazione e design, capace di prendere in mano le redini di un intero progetto di ristrutturazione e realizzare una casa bella e funzionale con la soddisfazione completa del committente e l’attenzione ai dettagli. Da questa convinzione, e dalla collaborazione con brand leader di settore nascono prima “Ippolito design studio” e poi, ultima creatura presentata nel corso dell’evento, “Rinnovare casa design”, studio di progettazione che grazie all’esperienza di seconda generazione della famiglia Ippolito riesce a dare una risposta unica a tutte le esigenze di ristrutturazione di una casa, evitando qualsiasi forma di stress e facendo risparmiare tanto tempo al cliente rendendo non più necessari i numerosi giri fra più store, negozi e showroom. In due sole sedute, in pratica, è possibile vedere realizzata la propria casa in rendering video e foto che rivelano la personalità, l’identità, il carattere e il gusto del cliente.

Ippolito design vanta una consolidata collaborazione con Bontempi casa, di cui presenta in anteprima rispetto al Salone del Mobile di Milano le principali novità. La città di Napoli viene così utilizzata in questo caso come trampolino di lancio, cosa che normalmente non si verifica nell’ambito del design e della moda.

Il party evento è stato organizzato in collaborazione con Bontempi casa, Dibiesse cucine, White, chillout e Moonlight di Alberto Celentano.

