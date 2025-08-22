Ippolito: Il mio incontro con il Papa. Da Cabrini a Chicago: le radici italo-americane di un pontificato

Davide Ippolito, nato a Napoli, vive a New York ed è il fondatore di ilNewyorkese (oltre che direttore scientifico dell’Italian American Reputation Lab e consulente di organizzazioni come Niaf, Confindustria e Federmanager). Pubblichiamo stralci dell’articolo in cui racconta del suo incontro con papa Leone XIV.

In piedi di fronte al nuovo Papa, colpisce subito la sua capacità di creare un clima familiare, quasi intimo, in pochi secondi. Parlando della pace, priorità assoluta di questo pontificato, ha citato le parole di Madre Cabrini: «Comincia la missione e i mezzi arriveranno». Un invito all’azione che, ha detto, vale per chi costruisce la pace come per chi intraprende qualunque opera di bene: non bisogna attendere di avere tutto, bisogna iniziare.

Abbiamo parlato di Francesca Cabrini, santa di origini lombarde e prima cittadina statunitense proclamata tale dalla Chiesa. Mi ha ricordato che Papa Leone XIII la inviò in America per occuparsi delle migliaia di italiani che cercavano fortuna oltreoceano e che il suo lavoro – scuole, ospedali, orfanotrofi – è ancora oggi vivo e presente. Abbiamo discusso anche del film che, qui in America, ha emozionato milioni di immigrati di tutto il mondo, del suo valore ispirazionale e, soprattutto, della forza della figura che racconta.

Quando ho chiesto più informazioni, mi ha raccontato delle sue origini italoamericane, di come sia cresciuto tra Chicago e le storie dei nonni siciliani arrivati negli Stati Uniti all’inizio del Novecento. Radici intrecciate con quelle della comunità creola di New Orleans, che gli hanno trasmesso fin da bambino il valore della dignità e del rispetto per ogni persona. «Ho visto da vicino cosa significa cercare un futuro lontano da casa e quanto conti trovare qualcuno che ti accolga», mi ha detto.

