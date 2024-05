Irama arriva per la prima volta live all’Arena di Verona

Milano, 13 mag. (askanews) – Mercoledì 15 maggio Irama arriva per la prima volta all’Arena di Verona per un evento unico, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che ha registrato in pochi giorni il sold out.

Sul palco una super band di 18 elementi, tra cui 8 archi e 4 coristi, una speciale scenografia studiata ad hoc che sì integrerà a contenuti visual 3D, e ospiti d’eccezione, accompagneranno l’artista in uno show che ripercorrerà la sua carriera con uno sguardo verso il futuro. Irama ha infatti scelto l’Arena di Verona, uno dei contesti più suggestivi per la musica italiana, per far ascoltare per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “Galassie” (Warner Music Italy) che approderà in radio e sulle piattaforme digitali il 17 maggio e anticipa il nuovo album in uscita in autunno.

“Galassie è un brano che parla di un viaggio, esplorando sonorità ibride tra il mondo orchestrale e quello elettronico. Un viaggio verso un luogo in cui “tutto il rumore sarà musica”, lontano, tra le galassie.” Racconta l’artista

Dopo lo speciale evento dell’Arena di Verona, il tour proseguirà sui palchi dei principali festival estivi: a Piazzola sul Brenta (PD) (Giovedì 25 luglio 2024 all’ Anfiteatro Camerini), a Gallipoli (LE) (mercoledì 31 luglio 2024 all’Oversound Music Festival Parco Gondar), a Catania (venerdì 2 agosto 2024 al Wave Summer Music Villa Bellini), a Reggio Calabria (sabato 3 agosto 2024 in Piazza Castello Aragonese), a Follonica (GR) (Domenica 11 agosto 2024 al SUMMER NIGHTS Parco Centrale), a Cinquale (MS) (Lunedì 12 agosto 2024 al VIBE FESTIVAL Arena della Versilia), a Olbia (sabato 17 agosto 2024 al Red Valley Festival Olbia Arena), a San Benedetto del Tronto (AP) (domenica 1 settembre 2024 al SAN. B SOUND Parco Nelson Mandela).

In autunno sarà poi la volta dei principali palazzetti della penisola: Firenze (giovedì 21 novembre 2024 al Nelson Mandela Forum) a Roma (sabato 23 novembre 2024 al Palazzo dello Sport) a Milano (lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2024 all’ Unipol Forum) e a Torino (venerdì 6 dicembre 2024 all’Inalpi Arena).

Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 48 dischi di platino, 5 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video.