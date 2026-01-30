Iran, appello da Napoli: Vogliamo parlare con Reza Palhavi. Martedì 3 sit in davanti al consolato Usa

Martedì 3 febbraio, alle ore 10, la comunità iraniana di Napoli si ritroverà davanti al Consolato degli Stati Uniti per un incontro pubblico a sostegno del popolo iraniano perseguitato dal regime degli ayatollah.

L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione della comunità internazionale su quella, in una nota diffusa ai media, viene definita una tragedia umanitaria di proporzioni devastanti. Secondo quanto denunciato dagli organizzatori, in sole due notti, sotto ordini diretti della Guida Suprema Ali Khamenei, oltre 43 mila persone sarebbero state uccise in Iran.

Quarantasette anni di repressione

Da 47 anni, viene ricordato, il popolo iraniano resiste a un sistema di potere descritto come uno dei regimi più violenti e corrotti dell’epoca contemporanea, la Repubblica Islamica. Un periodo segnato da sacrifici, repressioni, torture e morte, nel tentativo di porre fine a un’autorità che reprime anche la più piccola forma di dissenso.

Secondo la comunità iraniana, la realtà è chiara: gli iraniani combattono da decenni per la libertà, ma non possono farlo da soli contro un apparato che imprigiona, tortura e uccide. Per questo la crisi non viene più considerata solo una questione interna: è indicata come una responsabilità morale della comunità internazionale, che non può restare in silenzio.

Non solo Iran: una questione globale

La mobilitazione sottolinea come la battaglia del popolo iraniano non riguardi esclusivamente il futuro del Paese, ma punti a un Iran libero e democratico, a un Medio Oriente in pace e a un nuovo equilibrio regionale basato sulla stabilità e non sulla violenza.

Nel documento diffuso si avverte che, in assenza di un’azione concreta del mondo libero, la Repubblica Islamica continuerà a finanziare gruppi terroristici come Hezbollah e Hamas e a fornire droni e armi alla Russia, contribuendo al conflitto in Ucraina. Un quadro che, secondo i promotori, non rispecchia la volontà del popolo americano né della comunità internazionale.

Le richieste agli Usa: aprire un canale diretto con lo Shah

Alla vigilia dell’incontro, la comunità iraniana rivolge agli Stati Uniti richieste precise: l’apertura di un contatto diretto e ufficiale con il Principe Reza Pahlavi e il suo team, per ascoltare senza intermediari quella che viene definita la vera voce del popolo iraniano.

Viene inoltre sollecitato un sostegno immediato per garantire l’accesso a Internet e alle comunicazioni, considerate strumenti essenziali per la libertà di informazione e di organizzazione civile.