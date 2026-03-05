Iran, Bce teme rischi sulla crescita e rialzi per l’inflazione

Roma, 5 mar. (askanews) – Nell’area euro “l’inflazione potrebbe risultare più elevata se dovessero esserci persistenti movimenti al rialzo dei prezzi dell’energia, oppure se catene di approvvigionamento globali maggiormente frammentate dovessero spingere i prezzi alle esportazioni, ridurre l’approvvigionamento di materie prime critiche e aggiungere costrizioni alle capacità dell’economia dell’area euro”. È uno degli elementi di rischio sulle prospettive economiche discussi dall’ultimo Consiglio direttivo monetario della Bce, che si è svolto lo scorso 4 e 5 febbraio, ben prima della fiammata dei prezzi del petrolio innescata dalle operazioni militari di Usa e Israele in Iran.

I verbali della riunione sono stati pubblicati oggi dalla Bce.

L’Iran viene menzionato una volta, nell’ambito dei possibili elementi di rischio per la crescita economica. “I venti contrari esterni, come le tensioni commerciali, volatilità dei mercati finanziari e le incertezze geopolitiche, incluse quelle associate con l’Iran – si legge – la Groenlandia e Cuba, potrebbero pesare sulla domanda interna e minare il recente slancio della crescita”.