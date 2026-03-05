Iran, Conte: Italia pronta a piegarsi a richiesta basi dagli Usa

Roma, 5 mar. (askanews) – “Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio e su una crisi internazionale di tale portata manda i due ministri della difesa e degli esteri in parlamento, tra varie approssimazioni e ferie a Dubai”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.

“La realtà – ha aggiunto – è che non abbiamo avuto ancora nessuna parola di condanna degli attacchi armati degli Stati Uniti e di Israele che sono in violazione del diritto internazionale. E ancora: grande ambiguità sulla concessione delle nostre basi che in questo momento dicono servono per sostenere i paesi amici del Golfo, ma è chiaro che attendiamo la richiesta americana per piegarci anche a questa richiesta; e intanto i cittadini italiani pagano il prezzo di questa crisi con un caro-bollette e un caro-energia e aumento dell’inflazione”.