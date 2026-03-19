Iran, Conte “L’Italia non partecipi alla missione nello stretto di Hormuz”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo arrivati al livello che le informazioni noi le abbiamo da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci vien detto che l’Italia parteciperebbe a questa missione. Diciamo assolutamente no. Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali. Trump risolva il problema e non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine di un incontro organizzato dalla lista studentesca “UniSi” all’Università degli Studi di Milano sulle ragioni del No al referendum sulla giustizia commentando la notizia che l’Italia assieme ad altri paesi parteciperebbe ad una missione per garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz.

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