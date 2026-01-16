Iran, Conte: preoccupatissimi per svolta violenta del regime

Roma, 16 gen. (askanews) – “Dobbiamo dare un segnale concreto, stare vicino a tutti i cittadini, le associazioni e soprattutto agli iraniani, giovani, donne in particolare, studenti universitari dissidenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte parlando a margine della manifestazione in Campidoglio a sostegno del popolo iraniano.

Ha aggiunto Conte: “Sono preoccupatissimo per la repressione violenta che in questo momento il regime – un regime ovviamente dispotico, un regime dittatoriale – sta imprimendo. Una svolta violenta che condanniamo con la massima fermezza e siamo qui a testimoniare la nostra massima solidarietà”.