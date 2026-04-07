Iran, Conte “Ue condanni le azioni di Trump e l’Italia tassi gli extraprofitti”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione è davvero grave. Tra una manciata di ore scade l’ultimatum che Trump ha dato all’Iran. Non possiamo rimanere con le mani in mano. Dobbiamo chiedere un’azione ferma, decisa, ai nostri governanti europei. Un appello in cui invitino Trump a fermarsi, a non andare oltre. Se i falchi a Washington stanno suggerendo un intervento irrimediabile, l’Europa deve farsi sentire con una dichiarazione preventiva di ferma condanna. Le posizioni ambigue “Non condanno e non condivido” della nostra premier Meloni le pagheremo a caro prezzo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un video su Facebook.

“Dovrebbe invece la nostra presidente del Consiglio attivarsi con gli altri governanti per sollecitare subito come urgente una dichiarazione unitaria di condanna – prosegue -. E poi urge un intervento serio sul piano interno. Il caro carburante è costato agli italiani in due giorni 1,3 miliardi. Un vero salasso. La premier Meloni convochi un consiglio dei Ministri straordinario, ma non per adottare le solite misure elettoralistiche e palliative, ma per introdurre una vera tassa sugli extraprofitti. In questi anni, non in questi giorni, le aziende energetiche, le imprese bancarie assicurative, le industrie delle armi hanno accumulato profitti ingenti”.

“Utilizziamo quelli con una tassa sugli extra profitti per redistribuirli alle famiglie in difficoltà e alle stesse imprese a cui un anno fa Giorgia Meloni aveva promesso 25 miliardi di aiuti. Gli italiani sono stanchi, la legislatura sta per scadere, basta con le promesse – conclude Conte -. Gli italiani vogliono fatti concreti”.

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