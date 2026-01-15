Iran, domani centrodestra presenta a Milano “Rapporto sui massacri”

Roma, 15 gen. (askanews) – Si terrà domani venerdì 16 Gennaio a Milano, presso la sede dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti a Milano in viale Monte Santo 7, la conferenza stampa di presentazione del “Rapporto esteso sugli avvenimenti in Iran”. L’evento, promosso dal Comitato per la Libertà dell’Iran, accende i riflettori nel dettaglio sulla drammatica escalation delle ultime due settimane, con un bilancio stimato che supera le 12mila vittime e migliaia di arresti.

All’incontro, che vedrà la partecipazione congiunta di esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, verrà illustrato lo scenario attuale caratterizzato dal blocco totale delle comunicazioni e dall’uso di armi da guerra contro i manifestanti. Verrà inoltre lanciato un appello urgente per fermare le esecuzioni capitali imminenti, tra cui quella del giovane Erfan Soltani.

Al tavolo dei relatori, per discutere le iniziative istituzionali e gli scenari di sicurezza, interverranno rappresenntanti dell’Associazione Italia-Iran insieme all’europarlamentare vicsegretaria della Lega Silvia Sardone, il vicepresidente Fdi della commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, il consigliere di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, il presidente di Assoarma Milano Gabriele Pagliuzzi, il Generale Francesco Cosimato, esperto di corpi speciali e consulente del settore difesa.

Durante la conferenza verrà distribuito il dossier che analizza: a) L’emergenza umanitaria, con dati aggiornati su vittime e detenuti politici; b) il fattore politico, con la richiesta di legittimità che arriva dalle piazze e il ruolo della figura del Principe Reza Pahlavi come possibile garante di una transizione democratica; c)l’aspetto militare, con un’ analisi tecnica sulla repressione in atto e sugli scenari di intervento internazionale, a cura del generale Cosimato.