Iran e Arabia Saudita, disgelo diplomatico: dopo 30 anni tornano a parlarsi. Esulta la Ue

L’Unione Europea si congratula con Iran e Arabia Saudita per l’accordo annunciato ieri tra i due paesi per riaprire le rispettive ambasciate dopo anni di allontanamento diplomatico, ed auspica che si tratti di un altro passo per “contribuire alla stabilità regionale”. “Sia l’Arabia Saudita sia l’Iran sono fondamentali per la sicurezza della regione”, si legge nella dichiarazione del Servizio per l’azione esterna in relazione all’accordo, firmato dopo cinque giorni di colloqui tra alti funzionari della sicurezza iraniani e sauditi a Pechino. Riad e Teheran prevedono di completare il processo di riapertura entro un periodo massimo di due mesi. “La promozione della pace e della stabilità, così come la riduzione delle tensioni in Medio Oriente sono priorità fondamentali per l’Unione Europea”, afferma la nota.