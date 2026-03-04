Iran, Grillo torna ed elogia Sanchez: buon senso epico

Roma, 4 mar. (askanews) – “Buon senso epico”. Si intitola così un post (dopo un lungo silenzio) di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5s elogia Pedro Sanchez postando la trascrizione “leggermente riadattata” del discorso del premier spagnolo. Nella sostanza, Grillo cambia le parole “spagnolo”, “spagnoli” e “Spagna” con “italiano”, italiani” e “Italia”.

“Mi rivolgo a voi per informarvi della crisi che si è scatenata in Medio Oriente, della posizione del governo italiano e delle azioni che stiamo portando avanti”, posizione che è “chiara e coerente. È la stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza”, si legge nel post.

Il governo, assicura il Grillo/Sanchez, “continuerà a esigere la cessazione delle ostilità e una soluzione diplomatica di questa guerra. E voglio dirlo chiaramente perché la parola giusta è proprio esigere. L’Italia è un membro a pieno titolo dell’Unione Europea, della NATO e della comunità internazionale. Questa crisi riguarda anche noi, riguarda gli europei e quindi anche gli italiani. Per questo dobbiamo chiedere con forza a Stati Uniti, Iran e Israele di fermarsi prima che sia troppo tardi. L’ho detto molte volte e lo ripeto ora. Non si può rispondere a un’illegalità con un’altra illegalità. È così che iniziano i grandi disastri della storia”.

“Il governo italiano – conclude – è dalla parte dei valori che i nostri padri e i nostri nonni hanno fissato nella nostra Costituzione. L’Italia è con i principi fondatori dell’Unione Europea. È con la Carta delle Nazioni Unite. È con il diritto internazionale e quindi con la pace e con la convivenza pacifica tra i paesi”.