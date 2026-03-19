Iran, in migliaia ai funerali a Qom di Ali Larijani

Folla al corteo per il capo sicurezza ucciso in raid israeliano

Milano, 19 mar. (askanews) – Si sono tenuti a Qom i funerali di Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale iraniana ucciso in un raid aereo israeliano, e di suo figlio. Le immagini diffuse da Iran Press mostrano il corteo funebre accompagnato da una folla numerosa, radunata per rendere omaggio a una delle figure più influenti del sistema di potere iraniano. La salma è stata portata in processione dopo le cerimonie a Teheran, tra bandiere e slogan di cordoglio.Larijani, 67 anni, era considerato uno dei principali strateghi del regime e, negli ultimi mesi, una figura centrale nella gestione della sicurezza del Paese. In passato è stato presidente del Parlamento per oltre un decennio e aveva ricoperto incarichi chiave nel governo e nei media di Stato.È stato ucciso il 17 marzo in un attacco attribuito a Israele, nel contesto dell’escalation militare con Teheran. La sua morte è vista come un colpo significativo alla leadership iraniana e potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri interni e regionali.