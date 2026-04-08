Iran, Israele: accordo concluso da Usa e Teheran non include Libano

Roma, 8 apr. (askanews) – L’accordo di cessate-il-fuoco concluso tra Stati Uniti e Iran “non include il Libano”, coinvolto nel conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi del movimento integralista islamico filo-iraniano Hezbollah contro il territorio israeliano. Lo ha affermato l’ufficio del primo ministro dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu.

“Il cessate-il-fuoco di due settimane non include il Libano”, ha assicurato l’ufficio del primo ministro israeliano in un comunicato inviato ai giornalisti. Questa dichiarazione contraddice un annuncio fatto in precedenza dal primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, mediatore nel conflitto, che ha affermato che il cessate-il-fuoco si applicava “ovunque, compreso il Libano e altrove”.