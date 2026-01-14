Iran, la manifestazione contro il regime di Teheran a Londra

Assembramento davanti a Downing Street

Londra, 14 gen. (askanews) – La gente si è radunata fuori Downing Street per mostrare la propria solidarietà ai manifestanti iraniani mobilitati contro il loro governo. Azadeh Zabeti, co-presidente del Comitato degli avvocati anglo-iraniani, ha affermato che le proteste attuali sono diverse da quelle precedenti: “Stiamo assistendo a un livello molto maggiore di radicalizzazione e organizzazione”. La donna si è anche detta convinta che “questa sia la fine” del regime.