Iran, la protesta all’Università di Teheran: “Lunga vita allo scià”

Folla commemora il 40esimo giorno dalla morte di migliaia di persone

Teheran, 21 feb. (askanews) – Nelle immagini diffuse sui social media il 21 febbraio 2026 si vede una folla di iraniani che manifesta all’Università di Tecnologia Amirkabir di Teheran, scandendo in farsi “Lunga vita allo scià” (Javid shah) e “Morte ai tre corrotti”.Gli iraniani – scrive Afp – hanno ripreso i loro slogan di protesta questa settimana per commemorare il quarantesimo giorno dalla morte di migliaia di persone (in linea con la tradizione di lutto sciita), mentre l’ondata di manifestazioni ha raggiunto il suo culmine l’8 e il 9 gennaio.