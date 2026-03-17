Iran, l’Italia ripudia la guerra, ora una strategia europea come potenza d’equilibrio

di Domenico Esposito

ROMA/NAPOLI – La linea di prudenza indicata dal Consiglio Supremo di Difesa sulla crisi iraniana non definisce soltanto la posizione italiana nelle ore più delicate del conflitto, ma apre anche uno spazio politico per una riflessione europea su sicurezza, diplomazia e stabilità. il richiamo alla via diplomatica, ai limiti costituzionali dell’uso della forza e alla tutela di cittadini e interessi strategici nazionali delinea infatti una concezione della sicurezza fondata su contenimento del rischio e sulla prevenzione dell’escalation.

In questo quadro emerge un punto di particolare interesse anche per il dibattito geopolitico europeo. La linea italiana definita ai massimi vertici dello Stato appare infatti coerente, sul piano strategico, con una visione dell’Europa come potenza di equilibrio, capace di ridurre il rischio sistemico, prevenire l’escalation e costruire sicurezza attraverso mediazione, cooperazione e resilienza. È la stessa impostazione che, in forma teorica e programmatica, viene sostenuta nel Manifesto europeo dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, dove l’Europa viene descritta non come soggetto chiamato a rincorrere la logica della forza, ma come spazio politico e storico che deve rafforzare multilateralismo, stabilità e convenienza della pace.

L’elemento più rilevante non è l’eventuale coincidenza lessicale, ma la convergenza di impostazione. Da un lato, il Consiglio Supremo di Difesa afferma che l’Italia non deve essere trascinata nel conflitto e che ogni eventuale passaggio ulteriore deve restare dentro il quadro costituzionale, parlamentare e degli accordi internazionali. Dall’altro, il Manifesto europeo insiste sul fatto che la credibilità dell’Europa non può fondarsi sull’accumulo di tensione, ma sulla capacità di rendere il conflitto sconveniente, rafforzando relazioni, infrastrutture, interdipendenze positive e sicurezza condivisa.

È qui che la geopolitica torna ad avere un significato concreto nella vita quotidiana. Le crisi internazionali non restano confinate nelle cancellerie o nei teatri di guerra dove si consumano tragedie e distruzione. Incidono sul prezzo dell’energia, sulla sicurezza delle rotte commerciali, sull’inflazione, sulla fiducia delle imprese, sulla tenuta sociale delle famiglie, sulla protezione del risparmio, sulla stabilità del lavoro e perfino sulla qualità dei servizi pubblici. Non è un caso che il Consiglio Supremo di Difesa abbia richiamato esplicitamente i profili energetici, economici e di sicurezza collegati all’allargamento della crisi, mentre la Farnesina ha rafforzato la propria azione di assistenza e coordinamento per gli italiani presenti nell’area attraverso la Task Force Golfo.

In questo senso, la qualità della vita non è separata dalla geopolitica, ma ne rappresenta uno degli effetti più concreti, soprattutto quando le guerre compromettono o distruggono i settori produttivi, aggravando squilibri economici e sociali. È un monito che vale per tutti i leader coinvolti nella crisi, compresi quelli iraniani: quando prevalgono escalation, chiusura ideologica e logiche di potenza, a pagare sono sempre le persone, il lavoro, la stabilità dei territori e la coesione sociale. Al contrario, rafforzare diplomazia, cooperazione e responsabilità politica significa difendere insieme interesse nazionale, pace e qualità della vita.

La crisi iraniana, dunque, riporta al centro una questione più ampia: quale ruolo debba avere l’Europa al fine di mettere pace, cooperazone e ordine. Se la risposta è quella suggerita dalla linea italiana di queste ore, allora il punto non è inseguire le grandi potenze sul terreno della contrapposizione permanente, ma ricostruire una funzione europea di equilibrio strategico, riduzione del rischio e stabilizzazione. È una direzione che riguarda la diplomazia, ma anche l’economia, la società e il futuro della qualità della vita dei cittadini europei.

*presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita e autore di analisi sui rapporti tra geopolitica, energia, economia reale, sicurezza nazionale e qualità della vita