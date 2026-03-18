Iran, l’Occidente comincia a pensare al dopo

Si apprende che nella guerra mossa da Trump, quindi non dal governo USA come organo sovrano, nei confronti della assise degli Ayatollah iraniani, di cui Khamenei padre e figlio rappresentavano la punta di diamante, l’esercito israeliano, in sintonia, ha colpito e eliminato Larijani, comandante delle “forze paramilitari” di Teheran. Primo pit stop: la figura e il relativo incarico di quel personaggio autorizza a inquadrarlo come il capo di una banda di terroristi. In più esplicitamente autorizzati dai loro mandanti, gli ayatollah che stanno reggendo l’Iran, a disporre ad libitum della vita di quanti provassero a dissentire dai loro dettami. La prima conclusione che si può trarre con buona attendibilità, è che l’ Occidente abbia iniziato a pensare al dopo, stimolando la polemica di quanti, con i piedi incollati per terra, non esitano a affermare che un modo di ragionare del genere non è molto diverso da quello di chi pretende di poter legare il carro davanti ai buoi. Con ciò si tenta di rappresentare in maniera convincente che il contesto internazionale al cui interno si muove buona parte dell’ Umanità,”dopo” sarà fondamentalmente diverso da quello in cui agiva prima dell’inizio delle ostilità. Saranno i rapporti tra Stato e Stato quelli che subiranno maggiori mutazioni, perché saranno strettattamente dominati dalla posizione che ciascuno Stato andrà a occupare nella classifica mondiale. Tale determinazione deriverà dalla riorganizzazione dell’apparato produttivo di ciascun paese, alla luce delle scoperte scientifiche e della conseguente innovazione tecnologica. Quanto scritto fin qui potrà essere considerato anche un sogno a occhi aperti e nessuno potrà smentirlo. Ciò che invece ora deve far riflettere con la massima concentrazione, è la precarietà di ogni affermazione che possa riguardare il cammino verso la pace. La situazione può capovolgersi in ogni momento e, di conseguenza, di aver discettato invano.