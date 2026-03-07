Iran, Lupi “Le iniziative della Meloni vanno verso la via diplomatica”

PALERMO (ITALPRESS) – “La linea del governo è molto chiara ed è stata espressa in parlamento: lo farà ancora Giorgia Meloni mercoledì, tornando in aula. L’Italia non è in guerra e non lo sarà: deve innanzitutto tutelare i propri concittadini presenti nell’area del Golfo e difendere insieme a tutta l’Europa i paesi amici, in particolare Cipro, dagli attacchi”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine dell’incontro Sì al referendum sulla giustizia, organizzato dal partito all’Hotel Addaura Village di Palermo.

