Iran, Mauro (Ex Ministro Difesa): riarmo europeo sta accelerando

Intervento a Largo Chigi di Urania News

Roma, 11 mar. (askanews) – “Sei Paesi europei – tra cui Svezia e Finlandia, ormai usciti dalla tradizione di neutralità, insieme ai tre Paesi baltici e alla Polonia – hanno deciso di uscire dalla Convenzione di Ottawa che disciplina l’utilizzo delle mine antiuomo . Lo ha detto Mario Mauro, già ministro della Difesa, intervenendo in collegamento a Largo Chigi, format di Urania News. La Danimarca ha inoltre approvato un disegno di legge che introduce la coscrizione militare obbligatoria anche per le donne. Una misura che nel contesto italiano sarebbe difficilmente immaginabile, ma che nei Paesi scandinavi viene considerata coerente con una nuova impostazione della sicurezza europea e con il rafforzamento del rapporto di difesa con il Regno Unito”. Secondo Mauro, questi segnali indicano un cambiamento strutturale nella postura strategica del continente: “L’Europa è costretta a superare una lunga fase di immaturità sul piano della sicurezza. Le istituzioni dell’Unione non dispongono ancora degli strumenti necessari per costruire un vero sistema europeo di difesa, ma il processo di rafforzamento militare è già in corso. Il riarmo tedesco procede molto rapidamente e anche l’Italia è coinvolta in programmi strategici, come quelli sulla missilistica a lungo raggio. È probabile che l’approccio geopolitico delle prossime generazioni sarà diverso da quello che abbiamo conosciuto finora: passeremo da una geopolitica centrata esclusivamente sulla pace a una visione più realistica della sicurezza internazionale. In questo scenario serve anche un protagonismo italiano”, ha concluso.