Iran, Meloni e leader Europa-Canada: ora fine rapida e duratura guerra

Roma, 8 apr. (askanews) – “Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concluso oggi tra Stati Uniti e Iran. Ringraziamo il Pakistan e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo. L’obiettivo ora deve essere quello di negoziare una fine rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni. Ciò può essere raggiunto solo attraverso mezzi diplomatici”. E’ quanto si legge in una dichiarazione sottoscritta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal presidente francese Emanuel Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, dal primo ministro inglese Keir Starmer, dal primo ministro canadese Mark Carney, dalla prima ministra danese Mette Frederiksen, dal primo ministro dei Paesi bassi Rob Jetten, dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa.