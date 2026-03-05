Iran, Meloni in aula alla Camera mercoledì 11 anche su Consiglio europeo

Roma, 5 mar. (askanews) – Le comunicazioni della presidente del consiglio Giorgia Meloni sul Consiglio europeo già prevista per mercoledì 18 nel pomeriggio è stata anticipata all’11 marzo, sempre di pomeriggio ed estesa agli sviluppi della crisi in Medio oriente. Lo ha annunciato in Aula la vicepresidente Anna Ascani riferendo l’esito della conferenza dei capigruppo.
Il testo della presidente del Consiglio, che parlerà prima al Senato, verrà consegnato a Montecitorio in mattinata e la discussione inizierà alle 15.
Di conseguenza il question time sarà anticipato alle 12,45.