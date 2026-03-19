Iran, Meloni: non sono vigliacca, pericoloso condannare Usa senza certezze

Roma, 19 mar. (askanews) – Per quanto riguarda l’attacco di Usa e Israele all’Iran “io non penso che sia una questione di giustificare, io penso che sia una questione da verificare”, “qui la domanda non è ti piace la guerra o ti piace la pace: ragazzi, la politica è una cosa un po’ più complessa” e anche dire ‘condanniamo’ senza certezze “è uno scenario pericoloso, ed è pericoloso per te, non è che è pericoloso per gli americani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di ‘Pulp podcast’.

“Nella mia posizione di presidente del Consiglio – ha aggiunto – mi permetterete che se non ho queste certezze, atteso che è sempre la sicurezza dei cittadini italiani che è a repentaglio, non è perché sono vigliacca o perché non sono lucida o perché non ho il coraggio o perché non so che cos’altro, ma perché devo fare delle valutazioni più complesse di quelle che chiaramente possono fare tutti gli altri perché tutti gli altri se sbagliano valutazione non ci sono conseguenze, io se sbaglio una valutazione le conseguenze ce le ho e le pagano gli altri”.