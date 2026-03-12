Iran, Meloni: orgogliosa coraggio militari al lavoro per pace e sicurezza

Roma, 12 mar. (askanews) – “Continuo a seguire con attenzione quanto accaduto alla nostra base di Erbil, sono in costante contatto con i ministri Tajani e Crosetto per monitorare la situazione. A nome del Governo e mio personale esprimo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi a seguito dell’attacco: l’Italia è orgogliosa del coraggio e della professionalità che mettono nel lavorare quotidianamente per la pace e la sicurezza nei molti teatri di crisi”. COsì la presidente del consiglio Giorgia Meloni, su X.