Iran, Meloni sente Macron: comune impegno sostegno Paesi Golfo e Cipro

Roma, 5 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

“I due leader – riferisce una nota di palazzo Chigi – hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale, concentrandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione”.

La presidente Meloni e il presidente Macron, si sottolinea nel comunicato, “hanno anche ribadito il comune impegno per sostenere le nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un’escalation militare in Libano. I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi”.