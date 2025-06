Iran, Meloni: tregua violata ma fiduciosi possa tornare negoziazione

Roma, 24 giu. (askanews) – “Lo scenario di stamattina andava nella direzione che auspicavamo e per la quale stiamo lavorando, ora la situazione si è nuovamente complicata. L’Iran ha violato la tregua e Israele potrebbe rispondere con una risposta che si spera possa essere commisurata e simmetrica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue.

“Ma l’Iran ha anche confermato la volontà di mantenere la tregua, questo potrebbe essere letto come una divisione nello scenario iraniano della quale bisogna tenere conto. La situazione è ancora molto complessa” ma “siamo ancora fiduciosi che si possa andare avanti con una tregua e che dalla tregua si possa tornare a una negoziazioni per la quale l’Italia sta lavorando dall’inizio”.