Iran, Netanyahu: aiutiamo il popolo iraniano a liberarsi

“Questo non accadrà subito, non sarà facile”

Gerusalemme, 17 mar. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in seguito alla morte dell’alto funzionario del regime iraniano Ali Larijani, ha dichiarato che stanno dando un aiutando il popolo iraniano a liberarsi.”Stiamo aiutando i nostri amici americani nel Golfo e minando questo regime nella speranza di dare al popolo iraniano l’opportunità di rimuoverlo. Questo non accadrà subito, non sarà facile. Ma se persevereremo in questo, daremo loro l’opportunità di prendere in mano il proprio destino”, ha dichiarato il primo ministro israeliano.