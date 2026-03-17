Iran, Netanyahu “Destabilizziamo regime per dare opportunità al popolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo destabilizzando il regime iraniano nella speranza di dare al popolo iraniano l’opportunità di scacciarlo”. Lo ha detto in un video messaggio il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che in un raid su Teheran nella notte sono stati uccisi il capo del Consiglio supremo di difesa, Ali Larijani, e i vertici della forza paramilitare Basin. “Allo stesso tempo, aiutiamo i nostri amici americani nel Golfo sia con attacchi indiretti che con azioni dirette”, ha proseguito. Parlando di Larijani, Netanyahu lo ha definito un “gangster che gestiva l’Iran”. Netanyahu ha ammesso che “non sarà facile” annientare il regime, “ma se perseveriamo, daremo al popolo l’opportunità di poter prendere il loro destino nelle proprie mani”.

Riguardo alla collaborazione con gli “amici americani nel Golfo”, Netanyahu ha detto di aver “parlato a lungo con il presidente Trump ieri su questo argomento. C’è cooperazione tra le nostre forze aeree e navali, tra me e il presidente Trump e i suoi collaboratori”. “Aiuteremo sia con attacchi indiretti, che creano una pressione enorme sul regime iraniano, sia con azioni dirette. Ci sono ancora molte sorprese. Faremo guerra con astuzia. Non sveleremo tutte le astuzie qui, ma ve l’ho detto: sono molte”, ha concluso, ribadendo: “Siamo determinati a vincere, e otterremo questi risultati”.

Rivolgendosi agli israeliani, Netanyahu ha sottolineato: “Vi chiedo semplicemente di ignorare i canali di pessimismo. Stiamo ottenendo risultati storici. Noi, con l’aiuto di Dio, siamo arrivati a una situazione in cui, dopo il 7 ottobre, quando eravamo sull’orlo del baratro, ora siamo una potenza enorme, quasi mondiale, con l’alleato che è la potenza mondiale, combattendo fianco a fianco. E’ già un enorme risultato contro tutte le minacce che ci arriveranno. Quale altro Paese ha queste capacità? Tutti sono attaccati qui. Chi ha queste nostre forze, queste alleanze, le Forze di Difesa Israeliane, l’aeronautica e un popolo forte? Quindi restate forti”.

– Foto IPA Agency –

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