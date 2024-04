Iran: obiettivi raggiunti, operazione contro Israele terminata

L’annuncio del Capo di Stato delle Forze armate Bagheri

Teheran, 14 apr. (askanews) – “L’operazione ‘Honest Promise’ è stata completata con successo e ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. La ragione di questa operazione è stato il superamento delle linee rosse da parte del regime sionista.”. Così il maggiore Generale Mohammad Bagheri, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, ha annunciato che l’attacco contro Israele è finito, “consideriamo questa operazione terminata”, ha aggiunto.L’Iran nella notte ha lanciato circa 300 fra droni e missili contro lo Stato ebraico senza provocare vittime, come rappresaglia al bombardamento della ambasciata iraniana a Damasco del 1 aprile in cui è morto anche il generale Mohamed Reza Zahedi, figura di primo piano delle Guardie rivoluzionarie iraniane.Fra gli obiettivi, ha dichiarato Bagheri, “la base aerea di Nevatim, da dove decollarono gli aerei F-35 per prendere di mira il nostro consolato a Damasco”.