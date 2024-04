Iran: operazione conclusa ma se Israele ci attacca rispondiamo

“Se colpisce nostri interessi o cittadini contrattaccheremo”

Teheran, 14 apr. (askanews) – “Se il regime sionista attacca i nostri interessi, le nostre personalità e i nostri cittadini da qualsiasi luogo, noi li contrattaccheremo”. Così il maggiore Generale Hosein Salami, comandante in capo dell’IRGC, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, pasdaran in farsi, dopo l’annuncio che l’Iran considera terminata l’operazione contro Israele. Nella notte sono stati lanciati otlre 300 fra droni e missili che non hanno provocato vittime.